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Кредит под залог авто за 1 час

  • До 100 000 долл наличными
  • Получаете деньги в течении 60 минут
  • Без справок о доходах и поручителей
  • Автомобиль остается у вас
  • Не переоформляем право собственности на авто
  • Нотариальное оформление договора
  • Прозрачные условия
Сумма кредита
Минимальная сумма займа 2 000$ или 50 000грн
5000
USD
Программа кредитования
"Авто в ходу" - вы получаете деньги и продолжаете пользоваться автомобилем. "Авто на стоянке" - на время пользования кредитом залоговый автомобиль остается в нашем паркинге.
Варианты погашения
"Только проценты" - вам нужно платить только проценты, а тело кредита можете закрывать как вам удобно. "Равными частями" - вся сумма займа погашается равными частями на тот период который вы выбрали.
Ежемесячный платеж
300
USD

Что такое кредит под залог авто

Кредит под залог авто (автоломбард) достаточно распространенный вид займа в странах СНГ. Но к сожалению многие люди ассоциируют его с чем-то бандитским и рискованным.

В CRONVEST вы получаете быстрый, современный сервис и полную правовую защиту.

Все сделки оформляются нотариально, и в соответствии с законодательством Украины, что дает полную гарантию выполнения обязательств обеих сторон.

Так же, вы можете получить крупную сумму денег наличными в течении часа-двух. Что гораздо быстрее оформления кредита в банке или сбора средств у знакомых и родственников. И перед нами не нужно оправдываться и объяснять на какие цели вы берете деньги, просто приезжаете в офис и получаете наличные.

Почему мы?

Без лишних вопросов – не нужно оправдываться, просто забирайте деньги
Надежность – работаем с 2000 года и пережили не один кризис
Прозрачные условия - договоры без мелкого шрифта
Скорость - выдаем займ наличными за 60 минут
Гибкие сроки – вы сами выбираете период и форму погашения
Без переоформления – вы остаетесь собственником авто

Как получить деньги под залог автомобиля

1
Консультация
по телефону
2
Оценка авто
специалистом
3
Подготовка договора
4
Получение наличных
Ответим на все ваши вопросы
Просто оставьте свой номер и мы вам перезвоним

Работаем честно

ПРОЗРАЧНЫЕ УСЛОВИЯ БЕЗ СКРЫТЫХ КОМИССИЙ

Все условия и платежи оговариваются во время первой консультации, на этапе выбора программы кредитования. Эти договоренности фиксируются в договоре и в дальнейшем не меняются

АВТОМОБИЛЬ ОСТАЕТСЯ У ВАС

После получения денег, Вы можете использовать свой автомобиль в обычном режиме или оставить его у нас в охраняемом паркинге бесплатно

НЕ ПЕРЕОФОРМЛЯЕМ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

В отличии от большинства автоломбардов, мы не переоформляем право собственности залогового имущества. Такой подход значительно снижает стоимость оформления кредита

ПРОДЛИМ ДОГОВОР НА ЛЮБОЙ СРОК

Вы можете погасить основную сумму, когда будет удобно, а до этого момента платить только проценты

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Вы получите деньги через

Требования к автомобилю и заемщику

Вы можете получить кредит под залог автомобиля с правом вождения если:

  • Ваш автомобиль младше 2005 года выпуска
  • Авто на украинской регистрации
  • Автомобиль находится в хорошем техническом состоянии и передвигается самостоятельно
  • Заемщик является владельцем авто по тех. паспорту
  • Автомобиль не числится в угоне, арестах, залогах (с такими авто не работаем) Но во всех правилах бывают исключения, и окончательное решение принимает менеджер во время оценки авто. Поэтому если ваш авто не проходит по каким-то параметрам лучше приехать и пообщаться лично, мы всегда настроены помочь нашим клиентам в сложный момент.

Кредит под залог авто с постановкой в наш паркинг можно получить если:

  • Ваш автомобиль младше 2005 года выпуска
  • Авто на украинской регистрации
  • Автомобиль находится в хорошем техническом состоянии и передвигается самостоятельно
  • Заемщик является владельцем авто по тех. паспорту
  • Автомобиль не числится в угоне, арестах, залогах (с такими авто не работаем) Но во всех правилах бывают исключения, и окончательное решение принимает менеджер во время оценки авто. Поэтому если ваш авто не проходит по каким-то параметрам лучше приехать и пообщаться лично, мы всегда настроены помочь нашим клиентам в сложный момент.

Отзывы о работе Cronvest

Александр
Киев

Мне в компании Cronvest, понравилось человеческое отношение. Видно желание помочь, а не впихнуть самые выгодные для них условия. Предложили несколько программ на выбор. Первое впечатление приятное, надеюсь и дальше не разочаруют.

Мне в компании Cronvest, понравилось человеческое отношение. Видно желание помочь, а не впихнуть самые выгодные для них условия. Предложили несколько программ на выбор. Первое впечатление приятное, надеюсь и дальше не разочаруют.

Дмитрий
Киев

Очень современный, конкретный и деловой подход. Я считаю это главное когда дело касается денег. Однозначно могу рекомендовать Кронвест как надежную компанию.

Очень современный, конкретный и деловой подход. Я считаю это главное когда дело касается денег. Однозначно могу рекомендовать Кронвест как надежную компанию.

Денис
Киев

Спасибо что выручили меня в сложный момент, очень быстро работаете, без лишней волокиты. Cronvest вы лучшие.

Спасибо что выручили меня в сложный момент, очень быстро работаете, без лишней волокиты. Cronvest вы лучшие.

Александр
Киев

Очень современный, конкретный и деловой подход. Я считаю это главное когда дело касается денег. Однозначно могу рекомендовать Кронвест как надежную компанию.

Очень современный, конкретный и деловой подход. Я считаю это главное когда дело касается денег. Однозначно могу рекомендовать Кронвест как надежную компанию.

Игорь
Киев

Хочу написать благодарственный отзыв как постоянный клиент компании Каштан 2000, теперб уже Кронвест. Я уже 3 раза сюда обращался и мне нравится их подход. Сотрудники вежливые и компитентные, все вопросы решают быстро. Оценка авто оперативная, процентная ставка приемлемая.

Хочу написать благодарственный отзыв как постоянный клиент компании Каштан 2000, теперб уже Кронвест. Я уже 3 раза сюда обращался и мне нравится их подход. Сотрудники вежливые и компитентные, все вопросы решают быстро. Оценка авто оперативная, процентная ставка приемлемая.

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Мария
Киев

От знакомого узнала, что через автоломбард можно продать машину быстро, а главное, не заморачиваться. Из всех компаний в Киеве выбрала Кронвест. Сотрудники компании сами сделали необходимые фотографии машины, размещали объявления, искали покупателей и проводили просмотры. Мне нужно было только назвать сумму, за кот...

От знакомого узнала, что через автоломбард можно продать машину быстро, а главное, не заморачиваться. Из всех компаний в Киеве выбрала Кронвест. Сотрудники компании сами сделали необходимые фотографии машины, размещали объявления, искали покупателей и проводили просмотры. Мне нужно было только назвать сумму, за которую хочу продать и подскачить подписать документы. Очень удобно.

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Какие документы нужны для получения займа

Паспорт
Тех. паспорт
ИНН

💵 Как получить деньги под залог авто в Кронвест?

Для этого нужно: - приехать в офис на оценку авто (15 минут) - согласовать программу кредитования (15 минут) - подписать договор займа в присутствии нотариуса (25 минут) - получить деньги (5 минут)

📄 Какие нужны документы для оформления кредита?

Для оформления займа нужны только: - Паспорт - Идентификационный код - Свидетельство о регистрации транспортного средства

✅ Кто может получить займ под залог авто в Кронвест?

Вы можете получить у нас займ если: - вам больше 21-го года - вы гражданин Украины (или имеете вид на жительство) - вы являетесь владельцем автомобиля от 2005 года выпуска

❓ Какую сумму вы можете получить под автомобиль

Сумма займа может быть от 2 000 до 100 000 долл или 50 000 - 2 500 000 грн. Сумма займа зависит от стоимости вашего автомобиля и может составлять: - до 50% от стоимости авто по программе Авто в ходу - до 80% от стоимости авто по программе Авто на стоянке

Пример расчета кредита под залог автомобиля

Договор заключается от 61 дня до 1 года с правом продления и досрочного погашения без штрафных санкций

Минимальная сумма займа 2 000 долл или 50 000 грн.

Пример расчета:

Сумма: 100.000 грн

Срок кредита 6 месяцев

Годовая процентная ставка: 36%

Общая переплата за 6 месяцев без учёта тела кредита: 18.000 грн

Общая сумма платежей за 6 месяцев с учётом процентов и тела 118.000 грн

Работаем по всей Украине

Мы гарантируем
  • Соответствие условий на сайте и в договоре
  • Выдачу денег в течении 1-го часа после согласования
  • Сохранность и безопасность переданного нам имущества
  • Конфиденциальность вашего обращения
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