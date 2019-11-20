Кредит под залог авто (автоломбард) достаточно распространенный вид займа в странах СНГ. Но к сожалению многие люди ассоциируют его с чем-то бандитским и рискованным.

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