Кредит под залог авто (автоломбард) достаточно распространенный вид займа в странах СНГ. Но к сожалению многие люди ассоциируют его с чем-то бандитским и рискованным.
В CRONVEST вы получаете быстрый, современный сервис и полную правовую защиту.
Все сделки оформляются нотариально, и в соответствии с законодательством Украины, что дает полную гарантию выполнения обязательств обеих сторон.
Так же, вы можете получить крупную сумму денег наличными в течении часа-двух. Что гораздо быстрее оформления кредита в банке или сбора средств у знакомых и родственников. И перед нами не нужно оправдываться и объяснять на какие цели вы берете деньги, просто приезжаете в офис и получаете наличные.
Все условия и платежи оговариваются во время первой консультации, на этапе выбора программы кредитования. Эти договоренности фиксируются в договоре и в дальнейшем не меняются
После получения денег, Вы можете использовать свой автомобиль в обычном режиме или оставить его у нас в охраняемом паркинге бесплатно
В отличии от большинства автоломбардов, мы не переоформляем право собственности залогового имущества. Такой подход значительно снижает стоимость оформления кредита
Вы можете погасить основную сумму, когда будет удобно, а до этого момента платить только проценты
Кредит под залог авто с постановкой в наш паркинг можно получить если:
Мне в компании Cronvest, понравилось человеческое отношение. Видно желание помочь, а не впихнуть самые выгодные для них условия. Предложили несколько программ на выбор. Первое впечатление приятное, надеюсь и дальше не разочаруют.
Мне в компании Cronvest, понравилось человеческое отношение. Видно желание помочь, а не впихнуть самые выгодные для них условия. Предложили несколько программ на выбор. Первое впечатление приятное, надеюсь и дальше не разочаруют.
Очень современный, конкретный и деловой подход. Я считаю это главное когда дело касается денег. Однозначно могу рекомендовать Кронвест как надежную компанию.
Очень современный, конкретный и деловой подход. Я считаю это главное когда дело касается денег. Однозначно могу рекомендовать Кронвест как надежную компанию.
Спасибо что выручили меня в сложный момент, очень быстро работаете, без лишней волокиты. Cronvest вы лучшие.
Спасибо что выручили меня в сложный момент, очень быстро работаете, без лишней волокиты. Cronvest вы лучшие.
Очень современный, конкретный и деловой подход. Я считаю это главное когда дело касается денег. Однозначно могу рекомендовать Кронвест как надежную компанию.
Очень современный, конкретный и деловой подход. Я считаю это главное когда дело касается денег. Однозначно могу рекомендовать Кронвест как надежную компанию.
Хочу написать благодарственный отзыв как постоянный клиент компании Каштан 2000, теперб уже Кронвест. Я уже 3 раза сюда обращался и мне нравится их подход. Сотрудники вежливые и компитентные, все вопросы решают быстро. Оценка авто оперативная, процентная ставка приемлемая.
Хочу написать благодарственный отзыв как постоянный клиент компании Каштан 2000, теперб уже Кронвест. Я уже 3 раза сюда обращался и мне нравится их подход. Сотрудники вежливые и компитентные, все вопросы решают быстро. Оценка авто оперативная, процентная ставка приемлемая.
От знакомого узнала, что через автоломбард можно продать машину быстро, а главное, не заморачиваться. Из всех компаний в Киеве выбрала Кронвест. Сотрудники компании сами сделали необходимые фотографии машины, размещали объявления, искали покупателей и проводили просмотры. Мне нужно было только назвать сумму, за кот...
От знакомого узнала, что через автоломбард можно продать машину быстро, а главное, не заморачиваться. Из всех компаний в Киеве выбрала Кронвест. Сотрудники компании сами сделали необходимые фотографии машины, размещали объявления, искали покупателей и проводили просмотры. Мне нужно было только назвать сумму, за которую хочу продать и подскачить подписать документы. Очень удобно.
Для этого нужно: - приехать в офис на оценку авто (15 минут) - согласовать программу кредитования (15 минут) - подписать договор займа в присутствии нотариуса (25 минут) - получить деньги (5 минут)
Для оформления займа нужны только: - Паспорт - Идентификационный код - Свидетельство о регистрации транспортного средства
Вы можете получить у нас займ если: - вам больше 21-го года - вы гражданин Украины (или имеете вид на жительство) - вы являетесь владельцем автомобиля от 2005 года выпуска
Сумма займа может быть от 2 000 до 100 000 долл или 50 000 - 2 500 000 грн. Сумма займа зависит от стоимости вашего автомобиля и может составлять: - до 50% от стоимости авто по программе Авто в ходу - до 80% от стоимости авто по программе Авто на стоянке
Договор заключается от 61 дня до 1 года с правом продления и досрочного погашения без штрафных санкций
Минимальная сумма займа 2 000 долл или 50 000 грн.
Пример расчета:
Сумма: 100.000 грн
Срок кредита 6 месяцев
Годовая процентная ставка: 36%
Общая переплата за 6 месяцев без учёта тела кредита: 18.000 грн
Общая сумма платежей за 6 месяцев с учётом процентов и тела 118.000 грн